Fiorello e Amadeus in vacanza insieme in Sardegna (FOTO)

Di Massimo Galanto martedì 4 agosto 2020

La coppia dell'estate 2020: Fiorello e Amadeus, pronti per il bis al Festival di Sanremo

Nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale sono pochi i casi di amicizia sincera e autentica. Uno tra questi vede protagonisti Fiorello e Amadeus, che si conoscono e si frequentano da decenni.

La coppia tornerà sul palco del Festival di Sanremo a marzo prossimo, dopo aver fatto il pieno di ascolti e di critiche positive a febbraio scorso in occasione della 70esima edizione della kermesse canora più importante in Italia.

Il settimanale Chi nel numero in edicola da domani propone una serie di foto esclusive molto divertenti con protagonisti Fiore e Ama da soli (mentre mimano scherzosamente alcune evoluzioni del nuoto sincronizzato) e con le rispettive mogli, Susanna Biondo e Giovanna Civitillo. Le immagini sono state scattate dal fotografo del settimanale diretto da Alfonso Signorini in un villaggio vacanze in Sardegna, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

Alcune settimane fa Fiorello aveva gelato tutti dichiarando "faccio il prossimo Sanremo e poi mi ritiro", ma intanto sta lavorando con Amadeus per ripetere il successo dello scorso Festival. In precedenza aveva scherzato così a proposito del suo coinvolgimento anche nell'edizione numero 71: