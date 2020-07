Alessia Marcuzzi: "Ho le gambe molto storte. Un difetto può rendervi unici" (foto)

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

Il messaggio di Alessia Marcuzzi a tutte le donne per accettare i propri difetti

Nelle scorse ore, Alessia Marcuzzi ha postato, sul proprio account Instagram, una foto, accompagnata da una didascalia molto singolare. La conduttrice di 'Temtpation Island Vip' e 'Le Iene' ha voluto mangiare un messaggio sociale a tutte le donne che non devono rincorrere, a tutti i costi, la perfezione fisica. Ecco il post:

"Vi anticipo:

Sono molto storte, lo so

Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite...avete presente?

Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra

Ma io le scopro comunque.

E cammino fiera.

Un difetto puo’ diventare la vostra particolarita’ e rendervi unici, ricordatelo

P.S I am not fishing for compliments, giuro

Pic by @silvia_pompili".

In attesa di intraprendere il viaggio nei sentimenti della versione vip del docureality di Canale 5, la Marcuzzi ha ricevuto un augurio speciale da Filippo Bisciglia (attraverso le pagine di 'Uomini e Donne Magazine') che, ieri, ha concluso l'edizione nip con grande successo:

"Le faccio un grandissimo in bocca al lupo. È una persona a cui voglio profondamente bene. Ho iniziato a fare televisione con lei, che a quel tempo conduceva la sua prima edizione del Grande Fratello. È stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di spettatori e ora conduciamo Io stesso programma: incredibile. Sono sicuro che anche quest’anno sarà bravissima nel suo lavoro. Ai falò traspare tutta la sua dolcezza ed è una componente essenziale per questa trasmissione".