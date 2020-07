Elisabetta Gregoraci smentisce flirt con l'ex di Diletta Leotta: "Fake news" (VIDEO)

Di Massimo Galanto venerdì 31 luglio 2020

Era stato il settimanale Chi a definire Matteo Mammì "nuovo amico intimo" della showgirl. Ecco il video della smentita

“Ciao ragazzi, come va? Che bello, in questo caso, avere Instagram e poter comunicare con tutti voi. Sono felice di essere un personaggio pubblico, di essere molto richiesta, di finire sulle copertine, però, ragazzi, non posso svegliarmi la mattina e leggere su tutti i siti che sono fidanzata o che ho qualche storia e che potrebbe addirittura nascere una storia. Ragazzi, basta, con queste fake news. Non se ne può più. Piuttosto telefonatemi e chiedetemelo”. Così, in una storia pubblicata sul suo seguitissimo account Instagram, Elisabetta Gregoraci smentisce, visibilmente seccata, l'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi (e poi ripresa dai siti internet), secondo cui avrebbe un nuovo "amico intimo", ossia l'ex fidanzato di Diletta Leotta, tale Matteo Mammì.

In apertura di post trovate il video nel quale la showgirl nega il gossip bollandolo come fake news. In questi giorni l'ex moglie di Flavio Briatore sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna in compagnia del figlio Nathan Falco.