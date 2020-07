Temptation Island, Filippo Bisciglia bacchetta Ciavy: "Non doveva parlare sopra Valeria, ma darle la possibilità di replicare"

Ieri sera si è conclusa su Canale 5 l'edizione numero 7 di Temptation Island. Il magazine di Uomini e donne ha intervistato il conduttore Filippo Bisciglia, per fare un bilancio del programma che è stato indiscutibilmente un successo di ascolti e social.

Dopo aver definito Temptation Island "uno degli amori più belli della mia vita", Bisciglia ha risposto così quando gli è stato chiesto quale sia il segreto della trasmissione:

La forza di tutto questo è e sarà sempre il team che lavora dietro questa trasmissione, in primis Maria (De Filippi, ndr). Cerchiamo di rinnovarci in ogni piccola cosa; forse qualcuno non se n’é accorto ma anche il montaggio ha subìto qualche modifica rispetto al passato: ora è più dinamico, intrecciamo le storie di continuo. Le persone mì scrivono che amano questo programma perché è un po’ come una fiction: ti lascia sempre con il fiato sospeso e vai a dormire con la curiosità di scoprire cosa accadrà più avanti. E poi le musiche sono un nostro grande cavallo di battaglia.

Quindi la riflessione su cosa abbia insegnato quest'anno il programma:

Mai come stavolta ci sî rende conto di come nei rapporti abbiano peso le parole non dette, quelle che non si hanno il coraggio di tirare fuori o che si confessano solo agli amici più stretti. La bellezza di Temptation Island che dà la possibilità di osservare i propri fidanzati nella vita di tutti i giorni, quando sono Iontani dalla loro dolce metà. È facile fare i bravi fidanzati mano nella mano con il proprio uomo o Ia propria donna, ma la vera forza di una coppia la si dimostra quando non si è insieme. Tanti credono che la cosa più importante da considerare siano i tradimenti, ma in sette anni di programma di baci ne abbiamo visti pochi. Ciò che crea fratture in un rapporto, e che spesso porta alla rottura, è soprattutto quello che solitamente viene taciuto: le verità e i dubbi che non si ha il coraggio di ammettere di fronte al proprio partner. Basta guardare il caso di Antonella e Pietro.