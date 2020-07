Temptation Island 7, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso lasciano insieme il programma (Video)

Di Fabio Morasca giovedì 30 luglio 2020

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso superano la prova di Temptation Island.

Nella puntata finale di Temptation Island, è andato in onda il falò di confronto finale di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che hanno deciso di lasciare il resort Is Morus Relais insieme.

Una volta sedutosi sul tronco del falò finale, Lorenzo Amoruso ha subito mostrato la propria agitazione:

Non ho mai avuto paura di affrontare nessuna squadra ma quando ci sono i sentimenti, è un'altra situazione, le certezze vengono meno... Voglio delle risposte, io non sono la persona che lei ha descritto...

Dopo essersi rivisti dopo 21 giorni, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono scambiati un lungo sorriso e vari complimenti.

Poco dopo, è arrivato il momento di visionare i filmati.

Lorenzo Amoruso ha subito elencato le esternazioni della compagna che gli hanno dato fastidio:

Mi hai dato del fannullone, dello scroccone e mi hai descritto come una persona che non si prende le proprie responsabilità, mi ha detto che non lavoro a Firenze...

Manila Nazzaro si è giustificata con queste parole:

E' la mia paura ed è una paura vera... Ho solo detto che avrei bisogno di una persona che stesse con me tutta la settimana. Non ho mai detto che sei uno scroccone! Quando parliamo di matrimonio, è vero che fai lo gnorri!

Riascoltando alcune sue confidenze, la Nazzaro non ha trattenuto le lacrime.

Poco dopo, l'ex Miss Italia ha confermato quanto detto all'interno del villaggio:

E' vero che vuoi continuare il fidanzatino! Non abbiamo quotidianità, devi essere onesto...

Lorenzo Amoruso, nel tentativo di controreplicare, ha alzato un po' il tono della voce, infastidendo la compagna ma l'ex calciatore ha minacciato di andarsene:

Vorrei parlare solo per 5 minuti! E' vero che non abbiamo una quotidianità 7 giorni su 7 ma abbiamo una quotidianità... Io, secondo te, non ho mai fatto sacrifici in vita mia?

Filippo Bisciglia ha provato a mediare ma Lorenzo Amoruso è apparso affranto:

Ho un muro davanti... Io ti ho giurato amore sulla tomba di mio padre.

Manila Nazzaro ha risposto così:

Non me ne sono dimenticata... Io ho paura che tu non voglia fare un passo importante. Abbiamo parlato anche di figli... Non mi piace fare la fidanzata part-time.

Entrambi hanno ribadito, poi, la volontà di non lasciare le rispettive città dove abitano, Firenze per Lorenzo Amoruso e Roma per Manila Nazzaro.

Riguardo quest'argomento, la coppia non ha trovato un punto di incontro.

Manila Nazzaro ha accusato il compagno di essere troppo orgoglioso. L'ex calciatore, invece, ha instillato il dubbio che Anna, amica di Manila all'interno del resort, l'abbia influenzata negativamente. La Nazzaro ha smentito categoricamente ("Nessuno mi mette in bocca le parole da dire!").

Manila Nazzaro si è commossa, nominando suo padre:

Sei l'unico uomo, insieme a mio padre, di cui mi fido...

Andando avanti con il chiarimento, la coppia non ha resistito alla tentazione di baciarsi. Lorenzo Amoruso:

Io, questa donna, me la sposo... Ti devi fidare di me. Con te, non sbaglierò...

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno lasciato, quindi, Temptation Island insieme.

Cliccando sulla foto in alto, c'è il video.