Gianmaria Antinolfi paparazzato con una sua ex fidanzata

Di Fabio Morasca giovedì 30 luglio 2020

Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi.

Gianmaria Antinolfi, imprenditore e manager nel settore della moda e del lusso, è l'ultima fiamma di Belen Rodriguez in ordine di tempo, l'uomo con cui la showgirl e conduttrice argentina aveva ritrovato un po' di serenità dopo la nuova rottura con il marito Stefano De Martino.

Secondo il settimanale Chi, però, la storia tra Belen e Gianmaria Antinolfi sarebbe già arrivata al capolinea.

Se per quanto riguarda la conduttrice argentina, si parla già della presenza di un altro uomo, Michele Morrone, l'attore italiano che ha ottenuto un'improvvisa popolarità internazionale grazie al film Netflix, 365 Giorni, anche per quanto concerne Antinolfi, ci sarebbero delle novità.

Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, l'ha paparazzato in compagnia di una sua ex fidanzata.

L'ex in questione non è Dayane Mello, la modella brasiliana che, poco tempo fa, aveva "avvertito" Belen, dipingendo Antinolfi come un uomo bugiardo ("Quando ho visto la copertina non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!").

La donna con cui Gianmaria Antinolfi è stato fotografato a Milano risponde al nome di Mariela Ballesteros, modella argentina e imprenditrice di moda.

Le foto che ritraggono i due ex fidanzati non sono "compromettenti", di conseguenza, è troppo presto per parlare di ritorno di fiamma.

Nel mentre, Belen Rodriguez sta trascorrendo un'altra vacanza estiva, alle Isole Baleari, senza nessun uomo al proprio fianco ma in compagnia del figlio Santiago e di un gruppo di amici, l'ex tronista Salvatore Angelucci, con la fidanzata Alessandra, e l'imprenditore Mattia Ferrari.