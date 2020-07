Ludovica Campana: chi è la nuova fiamma di Flavio Briatore? (foto)

Di Marco Salaris martedì 28 luglio 2020

L'imprenditore paparazzato in compagnia di una giovane 24enne, ex Miss Italia.

L'estate di Flavio Briatore non è mai la 'solita' estate. Lavoro certo, vacanze anche ma pure una nuova conoscenza in quel di Porto Cervo che, secondo il settimanale Chi, potrebbe trattarsi di una nuova liason.

L'imprenditore è stato beccato a bordo di una splendente barca in buona compagnia di una 24enne che si chiama Maria Ludovica Campana. Tra i retroscena della conoscenza una cena insieme e un amico in comune che li ha fatti incontrare. Nella foto pubblicata dal giornale si nota Briatore osservare la giovane ragazza sulle scale della barca.

Ma chi è Maria Ludovica Campana? Nata nel 1996, ha conseguito una laurea come Fashion Styling all'Istituto Marangoni di Milano. Lavora nel settore della moda e pare avere già le idee chiare in merito. Ha mosso i primi passi come modella diversi anni fa, nel 2014 è diventata Miss Papeete Beach e nello stesso anno è riuscita ad agguantare la finale di Miss Italia.

Ora è creatrice di un brand personalizzato e collabora con un altro brand di costumi da bagno. Attivissima sui social, conta un profilo Instagram da 32.600 followers con numerosi scatti nella quale mostra un fisico da urlo.

Sarà lei ad aver conquistato il cuore dell'imprenditore Piemontese?