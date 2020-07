Giulia De Lellis: "Sto a casa con la febbre" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 28 luglio 2020

I fan preoccupati per la salute di Giulia De Lellis

Nelle scorse ore, Giulia De Lellis ha registrato una serie di Instagram Stories per rassicurare tutti i fan sulla propria assenza dai social. La giovane influencer, che, più volte, ha ammesso di essere ipocondriaca durante il lockdown, in questi giorni, sta vivendo un periodo di forte stress emotivo (i viaggi di lavoro, la preoccupazione per la salute della nonna, nervosismi vari) che l'hanno costretta ad uno stop forzato a letto per via delle febbre. Ecco le parole della fidanzata di Andrea Damante affidate ai propri social:

"Ragazzi non mi avete sentito oggi perché sono a casa con la febbre, tanto per cambiare... Non potete capire che male sono stata tutta la notte! Di un male inspiegabile, era tanto tempo che non stavo così male! Forse un po’ l’agitazione, nervosismi vari, viaggi, poche ore di sonno, non ho mangiato chissà quanto... Ora sono qui con Tommino, speriamo di guarire al più presto".

Da quando ha postato queste breve clip, l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' è scomparsa nuovamente da Instagram. Voglia di staccare la spina per ricaricare le batterie tra le amorevoli braccia del fidanzato?!