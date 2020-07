Al Bano: vacanza di Simona Ventura e Giovanni Terzi nelle Tenute Carrisi

Di Fabio Morasca martedì 28 luglio 2020

La foto è stata condivisa sul profilo Instagram di Simona Ventura.

Simona Ventura, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al compagno Giovanni Terzi, Al Bano e Loredana Lecciso.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, infatti, hanno trascorso una breve vacanza nelle Tenute Al Bano Carrisi di Cellino San Marco, meta turistica di molti vip e amici di Al Bano (qualche settimana fa, era stata la volta di Gianni Morandi, come testimonia una foto condivisa da Loredana Lecciso, sempre su Instagram).

Simona Ventura ha anche omaggiato Al Bano con il seguente post:

La storia di un'amicizia... La storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie Al Bano, per come mi insegni la vita da tempo...

Come ricordiamo, nel 2005, Simona Ventura e Al Bano condivisero l'esperienza de L'Isola dei Famosi, lei da conduttrice e lui come concorrente della terza edizione insieme alla figlia Romina Carrisi. L'esperienza terminò con un ritiro volontario da parte di Al Bano quando la Ventura gli comunicò in diretta l'intenzione di Loredana Lecciso di lasciarlo.

Tornando alla vacanza di Simona Ventura nelle Tenute Al Bano Carrisi, anche Loredana Lecciso ha voluto immortalare il momento, condividendo una foto sul proprio profilo Instagram.

Anche Giovanni Terzi, sempre su Instagram, ha condiviso un lungo ricordo che lo lega ad Al Bano: