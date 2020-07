Laura Freddi: "Con Sonia Bruganelli è nata una bella amicizia"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

La vera amicizia tra Laura Freddi e Paolo Bonolis ad anni dalla fine della loro relazione

Intervistata dal settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, Laura Freddi ha messo finalmente a tacere le voci di screzi con Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. L'ex stella di 'Non è la Rai', fidanzata per un breve periodo con il conduttore di 'Ciao Darwin', durante questi mesi di pandemia, ha partecipato ad una diretta Instagram con la Bruganelli manifestando il desiderio di condurre un programma con Bonolis. A tanti anni dalla fine della loro relazione, Laura e Paolo si sono ritrovati in amicizia grazie alla complicità di Sonia:

"Non ci frequentavamo, ognuno ha la sua vita. Poi lei ha avuto un’idea geniale, mi ha detto: senti Laura, perché non vieni nel mio studio di registrazione e andiamo in diretta? Così mettiamo a tacere le brutte voci che ogni tanto ci buttano addosso. Una grande idea, la trasmissione ha avuto un successo strepitoso. E’ intervenuto persino Paolo Bonolis".

L'ex velina di 'Striscia La Notizia' è felice perché, con semplicità, è riuscita a dimostrare che, due donne possono andare d'accordo mettendo da parte qualsiasi pettegolezzo:

"Siamo la prova che le donne non si fanno la guerra se hanno condiviso un uomo. Tra me e e lei è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria. E sono davvero felice per Paolo, senz'altro un grande amore del mio passato che ora è un grande amico".