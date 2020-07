Temptation Island 7, Serena Enardu: "Antonella Elia e Pietro Delle Piane si amano molto"

Intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Serena Enardu ha commentato la partecipazione di Antonella Elia (conosciuta all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 4') e Pietro Delle Piane alla settima edizione di 'Temptation Island' (il docureality a cui ha preso parte, nella versione vip, con il fidanzato di allora, Pago):

"Credo che loro siano due persone che, tolta qualche diversità caratteriale e di esperienza di vita, si amano molto".

Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, ex protagonista dell'edizione 2017 del viaggio dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia, invece, si sono soffermati sulle incongruenze di Anna Boschetti ed Andrea Battistelli:

"Andrea ed Anna sono due persone troppo diverse, almeno secondo me ed Ursula. La verità è che lui meriterebbe tanto amore e rispetto e, invece, secondo noi, non si sta comportando bene con lui".

Anche Elga Enardu, sorella di Serena, sembra non condividere il comportamento di Anna che ha deciso di attuare un vero e proprio piano per spingere il giovane compagno a sposarla e mettere su famiglia:

"La strategia messa in atto da Anna personalmente mi perplime e lui mi pare troppo succube della fidanzata. Hanno obiettivi differenti e in questo la differenza di età non li aiuta"