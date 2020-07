Alessandro Basciano: "Sento di essermi sbloccato grazie ad Uomini e Donne"

giovedì 23 luglio 2020

Il cambiamento emotivo di Alessandro Basciano dopo Uomini e Donne e Temtpation Island 7

Alessandro Basciano, protagonista dell'ultima edizione di 'Uomini e Donne' prima del lockdown come corteggiatore di Giulia Quattrociocche, intervistato da 'Novella 2000' ad una settimana dalla fine della sua avventura alla settima edizione di 'Temptation Island' (in qualità di tentatore di Valeria Liberati che, nel falò di confronto anticipato, ha mollato, seduta stante, l'ormai ex fidanzato Ciavy), ha rivelato di essere felice per le esperienze televisive vissute negli ultimi mesi. Ha acquisito maggior consapevolezza in se stesso e dei propri mezzi:

"Uomini e Donne mi ha permesso di tirare fuori emozioni che tenevo nascoste da tempo. Ho imparato a farmi scivolare addosso le critiche, a combattere la mia impulsività e a essere meno rigido. Sento di essermi sbloccato, di avere aver ripreso contatto con il mio lato più emotivo, ho parlato dei miei genitori, di quanto anche a trent'anni e con un figlio da crescere, si possa soffrire la mancanza della propria famiglia. Sono grato a Uomini e Donne che mi ha permesso di fare tutto questo".

Nelle scorse settimane, sul web, è circolato il suo nome (tra i tanti ex protagonisti della scorsa stagione del programma di Maria De Filippi) come possibile tronista. Chissà se la redazione gli conceda l'opportunità di trovare finalmente l'anima gemella e vivere un amore duraturo e passionale?!

