Uomini e Donne: è finita tra Gemma Galgani e Sirius

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

E' chiusa definitivamente la frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius

Amedeo Venza, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha annunciato la fine della frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius fuori dagli studi di 'Uomini e Donne'. Si legge:

"E' finita la barzelletta gemma avrebbe spiegato tutti i motivi al diretto interessato con una telefonata, addio sogni di gloria".

Già una settimana fa, il settimanale 'Nuovo Tv' aveva avvalorato l'ipotesi di una forte crisi, alimentata dalla dama torinese, sicura di non poter avere un futuro assieme all'ufficiale della Marina Mercantile.

Solo pochi giorni fa, invece, attraverso una serie di Instagram Stories, il 26enne toscano ha confermato le voci che, una volta spente le telecamere del programma di Maria De Filippi, la conoscenza non sia andata per il verso giusto:

"Sono invitato a casa di un amico di un mio amico, un posto meraviglioso. Ovviamente, vi domanderete e mi domanderete come mai Gemma non sia con me. Purtroppo ragazzi, a me dispiace molto di questa cosa, vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuole venire. Io più che invitare non so che fare".

Arriverà il confronto decisivo, a settembre, con la ripresa del programma? O tornerà a risplendere il sole con un ripensamento da parte di Gemma? Oppure ci sarà un nuovo amore all'orizzonte per il bel Nicola? Le corteggiatrici non mancheranno...