Grande Fratello Vip 5, Ludovica Pagani sarà una concorrente

Di Fabio Morasca mercoledì 22 luglio 2020

La notizia è stata pubblicata dal sito Giornalettismo.

Ludovica Pagani sarà una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda in autunno, con un doppio appuntamento settimanale, e che sarà condotto da Alfonso Signorini per la seconda edizione consecutiva.

Ludovica Pagani è una modella e una delle social influencer più note. Il suo profilo ufficiale Instagram può contare su addirittura due milioni e mezzo di follower.

Ludovica Pagani, 25 anni proveniente da Bergamo, inoltre, da poco tempo, ha anche iniziato un'esperienza come conduttrice radiofonica, a Radio 105.

Ludovica Pagani, per i pochi che non la conoscessero, ha iniziato la sua attività di social influencer nel 2016, guadagnando popolarità anche grazie ad alcune esperienze televisive, a TeleLombardia, a SportItalia e a Rai 2, precisamente nel programma Quelli che... il calcio per il quale ha ricoperto spesso il ruolo di inviata.

Sempre sul web, Ludovica Pagani ha acquisito ulteriore visibilità grazie ad alcuni video realizzati con la pagina Facebook, Calciatori Brutti, e ad un video, diventato presto virale sul web, nel quale l'abbiamo vista commettere una gaffe, leggendo una classifica di Serie A.

Il canale YouTube di Ludovica Pagani, invece, può contare su oltre 290mila iscritti. Nel 2018, inoltre, l'influencer 25enne ha pubblicato un libro, intitolato Semplicemente Ludovica, mentre nel 2019 ha posato per un calendario, venduto in allegato con i settimanali Tv Sorrisi e Canzoni e Chi.

Nel suo curriculum, infine, Ludovica Pagani ha anche qualche esperienza come attrice.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 5, per la cronaca, avrà inizio il prossimo 14 settembre.