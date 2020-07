Giulia de Lellis annuncia: "Mi dovrò operare al naso"

Di Marco Salaris martedì 21 luglio 2020

L'annuncio dell'influencer dal suo profilo Instagram.

Nella giornata di ieri i fan di Giulia de Lellis hanno vissuto momenti di preoccupazione per un'assenza troppo prolungata della loro beniamina. Il profilo dell'influencer è stato osservato per diverse ore in attesa di qualche risposta che, poi, è arrivata. Giulia da tempo cita sul suo profilo l'imminenza di un controllo, da qui ha annunciato che dovrà sottoporsi ad un'operazione.

Nulla di preoccupante, ma certamente di necessario.



Mi sono ca**ta addosso tutto il giorno, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio ma me la caverò con l’operazione al naso. Dovrò fare non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti e cose di questo tipo. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio.

La de Lellis dunque è pronta per affrontare l'intervento che dovrebbe avvenire a Milano. In conclusione aggiunge: "Non mi lamento, anzi. Adesso sono un po' rinco******a perché mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo e dolorosissimo. Mezza scioccata".