Parla la madre di Gianmaria Antinolfi: "Belen Rodriguez? Mi domando come finirà"

Di Marco Salaris lunedì 20 luglio 2020

Esmeralda Vetromile, madre del manager, racconta un retroscena sul primo incontro tra la showgirl argentina e l'uomo.

Siamo ormai nel pieno del gossip dell'estate, quello riguardante Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Abbiamo potuto documentare tramite il settimanale Chi il bacio fra la bella showgirl argentina e il manager della moda, ora però è giunto il momento di capire quale sarà la direzione che la storia prenderà. Andrà sempre meglio o ci sarà un passo indietro?

Per schiarirci meglio le idee arrivano le dichiarazioni della madre di Antinolfi dalle pagine di DiPiù. Si tratta di Esmeralda Vetromile, la quale si ritiene in parte l'artefice della scintilla scoccata tra i due. Come? Al primo incontro avvenuto alla festa di compleanno di Gianmaria:



Ho organizzato io quella festa, ho curato io l'organizzazione. Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen.

Dunque, la Signora Esmeralda ha potuto vedere da vicino il comportamento di Belen che, a suo dire, era tutto fuorché in imbarazzo: "Belèn ha ballato, cantato, era a suo agio". Qualche giorno fa invece sono spuntate le dichiarazioni di Dayane Mello che non si è fatta problemi nello sfogare tutta la delusione contro Gianmaria per averla lasciata su due piedi, la madre di Antinori commenta le sue parole: "Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente".

Certo, non è mai facile stare dietro al gossip, soprattutto se si è madre di uno dei protagonisti della vicenda più appassionante di questa calda estate: "Diciamo che sono un po' stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria". In conclusione, la signora Esmeralda non si sbilancia troppo sul futuro della coppia: "Mi domando come finirà".