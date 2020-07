Briga regala un anello alla fidanzata Arianna Montefiori per il suo compleanno (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Il gesto d'amore di Briga per la fidanzata Arianna Montefiori in occasione del suo compleanno

In occasione del ventiseiesimo compleanno della fidanzata Arianna Montefiori, Briga, come il più innamorato degli uomini, ha regalato alla compagna, un anello che ha lasciato letteralmente senza parole la destinataria del pegno d'amore.

Il rapper romano ha deciso di immortalare il toccante momento con un video che ha postato sui propri social:

Ospite, qualche mese fa, di 'Vieni da me', il programma del pomeriggio, condotto da Caterina Balivo, il cantautore ha raccontato che l'amica comune, Diana Del Bufalo, ha fatto da 'Cupido' per far sbocciare il loro amore: "Me l’ha presentata Diana Del Bufalo. Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai rivolto la parola. Una cosa strana per me che sono un gran chiacchierone. L’ho osservata tutto il tempo, non sapevo cosa dire per paura di fare una figuraccia in sua presenza. Dopo quella cena siamo andati a prendere una birra e da allora non ci siamo più lasciati".