Tara Gabrieletto, rottura definita con Cristian Galella: "Finalmente torno la vera me"

Di Claudia Cabrini sabato 18 luglio 2020

La storica coppia di Uomini e Donne formata da Cristian Galella e Tara Gabrieletto si sarebbe separata definitivamente. E lei dice: "Ho ritrovato la me che avevo perso già da un po'".

Che si fossero allontanati ve lo avevamo raccontato già il mese scorso, ma che la rottura tra loro al momento sia proprio definitiva l'abbiamo scoperto con voi soltanto qualche giorno fa. Sì, la storica coppia formatasi all'interno del programma di Uomini e Donne e composta da Cristian Galella e Tara Gabrieletto sarebbe proprio arrivata al capolinea, a seguito di una pesantissima ed irreparabile crisi totale. I due, che avevano già visto il loro rapporto incrinarsi più volte in passato, era da molto tempo però che sembrava stessero proseguendo in serenità la loro vita di tutti i giorni.

Soltanto qualche settimana fa, tuttavia, i loro fan avevano incominciato ad insospettirsi, soprattutto per il fatto che Cristian e Tara non si mostrassero più insieme sui social. Tara, sempre molto attiva su Instagram, già da qualche tempo a questa parte aveva smesso di parlare del suo amato Cristian, e al contempo di mostrarsi insieme a lui sui social. La rottura è quindi stata confermata dalla stessa Tara soltanto poche ore fa, dopo che le segnalazioni su Cristian hanno iniziato a farsi pressanti. I followers della storica coppia avrebbero infatti notato che il ragazzo abbia ricominciato ad utilizzare Instagram, piattaforma che aveva abbandonato da tempo, e proprio da lì sarebbero nati gli ulteriori e definitivi sospetti, che avrebbero così costretto Tara ad intervenire.

Molto infastidita, in una lunga serie di Instagram Story Tara ha infatti spiegato come stiano al momento le cose tra i due, aggiungendo, per favore, di non voler più ricevere segnalazioni di alcun tipo sul suo ex poiché pronta a scordarlo una volta per tutte. Non sono mancate inoltre le frecciatine a Galella, e le frasi a metà capaci di lasciar intendere che di fatto Cristian le abbia fatto molto male:



"Io so solo che sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono finalmente tornata la Tara di sempre che aveva perso la sua strada… Sono rientrata".

Non sono ancora chiari i motivi per i quali la coppia si sia definitivamente separata. Forse li scopriremo in futuro o forse non li sapremo mai. L'unica cosa che conta, al momento, è che Tara e Cristian in ogni caso ritrovino la loro personalissima felicità.