Temptation Island 2020, Sofia Calesso ed Alessandro Medici pronti alla convivenza?

Di Sebastiano Cascone venerdì 17 luglio 2020

I progetti di coppia di Sofia Calesso e Alessandro Medici dopo l'avventura di Temptation Island 2020

Dopo aver lasciato assieme la settima edizione di 'Temptation Island', Alessandro Medici e Sofia Calesso hanno rilasciato la prima intervista di coppia ad 'Uomini e Donne Magazine' raccontando di avere grandi progetti per il futuro:

Sofia: "Il primo progetto è quello di mantenere le promesse che ci siamo fatti davanti al fuoco: tenere sotto controllo la gelosia, recuperare la fiducia, non dare modo a nessuno dei due di essere geloso. Penso anche ad un'ipotetica convivenza, a breve. In ogni caso, se non imparassimo a controllare i nostri limiti, questo percorso non sarebbe servito a niente".

Anche il macellaio toscano è della stessa opinione. E' desideroso di viversi a pieno la propria fidanzata dopo aver superato brillantemente le tentazioni dei due villaggi. Dopo appena cinque giorni, l'uomo ha chiesto il falò di confronto immediato, convinto dei sentimenti per la sua compagna:

Alessandro: "Cinque giorni che sono stati un'eternità. Io voglio che lei non si allontani più da me. Non posso stare senza di lei. Voglio cercare di vivere il nostro rapporto nel modo più intenso possibile. Ho capito che sono troppo geloso (ride, ndr): mi ha fatto veramente impazzire vedere determinati video, hanno tirato fuori le mie paure peggiori. Voglio impegnarmi a stare con lei, a viverla e frequentarla il più possibile".