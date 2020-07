Uomini e Donne, Giovanna Abate: "Sammy Hassan? La delusione è tanta. Oggi riparto da me"

Di Sebastiano Cascone venerdì 17 luglio 2020

La delusione di Giovanna Abate per la fine della sua storia con Sammy Hassan dopo Uomini e Donne

Ad oltre un mese dalla scelta ad 'Uomini e Donne', Giovanna Abate ha voluto affidare, al magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, una lunga lettera per raccontare come ha vissuto le settimane di frequentazione con Sammy Hassan prima della definitiva rottura.

L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, ad oggi, è sempre più convinta che il deejay non abbia voluto investire le proprie energie in un vero e proprio rapporto d'amore:

"Ahimè, mi son dovuta rendere conto che questa voglia c’era solo da parte mia e per questo mi soffermerei a parlare della volontà poiché è quella che è mancata una volta usciti da lì piuttosto che dei problemi che non hanno fatto andare avanti il nostro rapporto, perché lo troverei alquanto ridicolo, considerando che non abbiamo neanche avuto il tempo di conoscerci davvero e di riscontrarli realmente".

Giovanna, a distanza di settimane, non nasconde l'amarezza per aver creduto in un uomo che le ha fatto battere il cuore anche durante i mesi difficili del lockdown:

"A oggi, a mente lucida, mi ritrovo a superare quest’ennesima delusione per via di scelte fatte con il cuore; probabilmente se avessi usato più razionalità sarei andata verso un porto più sicuro, ma non sarei stata totalmente me stessa. Ho sempre preferito il cuore alla ragione, almeno nella sfera sentimentale, e il giorno della scelta ne è stata la prova evidente. Rifarei tutto ciò che ho fatto; risceglierei con il cuore e tutti gli organi che quel giorno mi hanno portato a quella decisione. La delusione è tanta: oggi raccolgo i cocci e riparto da me, dalla mia voglia di vivere e dalla voglia di trovare quella persona che mi faccia battere il cuore proprio come era accaduto in quello studio, con la speranza che arrivi il momento in cui verrò ricambiata. Sbagliando, prima o poi commetterò l’errore giusto"