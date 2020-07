Uomini e Donne, Sammy Hassan: "Giovanna Abate? Forte mancanza di fiducia alla base. Ora sono single"

Di Sebastiano Cascone venerdì 17 luglio 2020

Sammy Hassan, ad Uomini e Donne Magazine, spiega i motivi reali della rottura con Giovanna Abate

Intervistato, per la prima volta, da 'Uomini e Donne Magazine' dopo la rottura con Giovanna Abate, Sammy Hassan ha spiegato, una volta per tutte, i motivi che l'hanno spinto ad interrompere immediatamente la frequentazione con l'ex tronista a poche settimane dalla scelta:

"Siamo due persone con esperienze diverse e c’era una forte mancanza di fiducia alla base, che indirettamente sfociava in discussioni per qualsiasi cosa. lo e Giovanna viviamo i rapporti in modo differente; lei andava più veloce. Non credo che ci siano colpe da nessuna parte, penso solo che Giovanna non sia pronta ad affrontare una storia con una persona come me, perché probabilmente certe esperienze di vita può comprenderle solo chi ha un passato simile, altrimenti non sì riesce ad astenersi dal giudicare ed è normale nascano delle insicurezze. lo ho voluto iniziare la nostra storia dal tre giugno in poi, mentre per lei l’inizio forse era il venticinque gennaio. Siamo usciti con due concezioni differenti. Probabilmente la differenza di età ha influito".

L'ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, ad oggi, non pensa che ci siano i presupposti per un ritorno di fiamma ed è intenzionato a voltare definitivamente pagina lasciandosi alle spalle questa esperienza di vita che l'ha segnato profondamente:

"Vivo alla giornata. E' un periodo difficile sotto tanti punti di vista, ma voglio re-iniziare mettendo in ordine le cose. Tra me e Giovanna ho messo un punto e vorrei chiudere questo capitolo in maniera serena. Ci abbiamo provato, ci siamo conosciuti per poco o tanto tempo che sia, ma non è andata bene. Fine. Spero che il ciclone si arresti, perché sono stufo di ricevere insulti o segnalazioni da chi dichiara di vedermi in compagnia di altre donne. Non ho mai conosciuto neppure l’ex ragazza di Davide Basolo con cui dicono di avermi avvistato a Forte dei Marmi: era nel mio stesso locale ma non so neanche chi sia. Basta, ora sono single. Mi dispiace per tutte le persone che ci hanno seguito e si sono appassionate: li ringrazio per il calore che mi hanno trasmesso, ma nella mia vita è giusto che io ascolti quello che mi dice il mio cuore".