Miriam, chi è l'ex moglie di Antonio Martello di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso giovedì 16 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Miriam, l'ex moglie di Antonio Martello di Temptation Island 2020

Antonio Martello e la sua compagna Annamaria Laino costituiscono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per questa edizione coinvolge coppie famose e coppie costituite da gente comune.

In particolare, Antonio ha alle spalle un matrimonio e una figlia. Le nozze sono durate due anni, fino al 2017, quando la donna ha scoperto che il marito le mentiva circa i turni lavorativi, come dichiarato al portale Donnapop. A quel punto la coniuge decide di interrompere la relazione, ma Martello insiste per salvare il rapporto, soprattutto avendo una bambina. Così la storia prosegue, fino a quando non si diffonde la voce di un flirt tra lui e una donna più grande, ovvero proprio quella Annamaria con cui sta condividendo l'avventura di Temptation Island.

Di Miriam non si hanno informazioni se non alla luce della sua storia burrascosa con Antonio: sappiamo che lei ha voluto chiedere più di una volta la separazione, ma che Antonio ha fatto di tutto per tenere la fiamma accesa, nonostante avesse intrecciato la relazione con Annamaria. Addirittura riferiva al nuovo compagno di Miriam che i due sarebbero tornati insieme.

I due si sarebbero sentiti anche durante la pandemia - è stato naturalmente lui a cercare lei - ma Miriam ha comunque dichiarato che Antonio è un ottimo padre con la sua bambina.