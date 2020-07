Temptation Island, parla l'ex moglie di Antonio Martello: "Mi ha tradito con Annamaria, ma mi ha chiesto di tornare insieme prima del programma"

Di Ivan Buratti mercoledì 15 luglio 2020

L'ex moglie del concorrente del reality rivela di essere stata tradita, ma anche cercata: "Ha sempre dichiarato che voleva tornare con me, prima e dopo Temptation..."

Temptation Island, siamo quasi al giro di boa di questa nuova edizione del reality show di Canale 5. Tra i protagonisti assoluti, sicuramente Antonio Martello e la compagna Annamaria Laino, la cui avventura ha destato la curiosità del pubblico per via del comportamento adulterino di lui, causa della crisi di coppia. Nonostante Antonio dica di essere cambiato, sembra proprio che il tradimento sia nel DNA del concorrente, che già in altre relazioni si sarebbe macchiato delle stesse colpe.

E al grido di "il lupo perde il pelo, ma non il vizio" si è unita l'ex moglie di Antonio, Miriam, mamma della sua piccola Karol. Intervistata da Donna Pop, Miriam ha raccontato che la fine del matrimonio è stata determinata proprio da un tradimento, quello consumato con la sua attuale compagna:



Io sono stata sposata dal 2015 fino al 2017: matrimonio, chiesa, ristorante. Tutto alla grande. A novembre del 2017 ho scoperto che lui fingeva di andare a lavoro, mi raccontava bugie, che aveva turni diversi e invece lui andava facendo il farfallone. L’ho scoperto tramite una telefonata, lui venne a casa e senza battere ciglio lo buttai fuori, e senza dire nulla se ne andò. Quindi ci siamo momentaneamente allontanati, non dico separati, perché separati io intendo sentirsi solo per la bimba e invece lui sin da subito voleva ritornare insieme; a volte dormiva da me e faceva il geloso se uscivo con le amiche.

Nel corso dell'intervista, Miriam ha anche rivelato di come ha scoperto esattamente di Annamaria, anche se inizialmente fingeva di non credere alla relazione per non soffrire:



Sono venuti a dirmi che stava già con una donna più grande, e in effetti era Annamaria. Però io non ci credevo, pensavo fosse una diceria e non avevo ancora la prova certa. Pensavo sarebbe cambiato e essendo innamorata continuavo a dargli fiducia sperando di avere una famiglia unita. Ma lui è stato la persona più bugiarda che io abbia mai conosciuto.

La rivelazione più choc, tuttavia, è quella che ha a che fare con gli ultimi risvolti della loro storia. Lontani ormai da diversi anni, tuttavia pare che Antonio sia ancora preso dalla mamma di sua figlia, tanto da averle proposto di tornare insieme proprio nelle ultime settimane, di poco precedenti e successive la registrazione e la messa in onda del programma:



Non è mai capitato un periodo in cui io non sentissi Antonio. Lui mi ha sempre telefonato, e ha sempre dichiarato che voleva tornare insieme a me, prima e dopo le puntate di Temptation eh…