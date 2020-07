Uomini e Donne, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida: "Viviamo giorno per giorno, insieme"

Di Claudia Cabrini lunedì 13 luglio 2020

Veronica e Giovanni starebbero trascorrendo le vacanze insieme, a Capri: "Se siamo fidanzati? Non lo sappiamo nemmeno noi, ma viviamo quel che ci va"

Una coppia confermata e uscita finalmente allo scoperto quella formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi che, stando alle prime foto pubblicate sui social, sembrerebbero già più affiatati che mai. Per chi non dovesse ricordarlo, è proprio a Uomini e Donne che i due si erano incontrati, anche se di fatto sotto l'occhio delle telecamere tra loro non era mai accaduto niente di particolare.

Ma soltanto qualche giorno fa, in diretta da Capri, Veronica e Giovanni del Trono Over hanno deciso di confermare la loro relazione tramite una lunga diretta sui corrispettivi profili Instagram. Non hanno usato etichette alcune, ma hanno più che volentieri spiegato ai fan che al momento starebbero: "Pensando semplicemente a noi, vivendo tutto quello che ci va di vivere" avrebbe chiarito Veronica, aiutata da Giovanni che ha aggiunto: "Rispettiamo la trasmissione che ci ha fatto conoscere, ma ora è passata, e noi pensiamo ad altro".

Non un vero e proprio fidanzamento per il momento, ma sicuramente una frequentazione assidua quella che unirebbe i due ex di Uomini e Donne, confermata anche da una battuta sul programma Temptation Island: "Se partecipassimo noi due ci sarebbero degli omicidi" avrebbe infatti spiegato Veronica, aggiungendo che Giovanni sarebbe molto geloso. Insomma, tra i due sembra che al momento ci sia davvero tanta affinità. Auguri.