Francesca Cipriani, due di picche da Can Yaman? "Dovevamo andare a cena, ma non mi risponde più ai messaggi"

Di Ivan Buratti sabato 11 luglio 2020

La showgirl rivela in radio di scrivere spesso all'attore turco, ma di non rivere mai messaggi, a differenza dell'accordo vocale a Live.

Francesca Cipriani flirta con Can Yaman? L'esplosiva e giunonica showgirl, nata artisticamente a La Pupa e Il Secchione, sembra totalmente persa dell'attore delle soap opere turche, che grande successo raccolgono durante l'estate su Canale 5. Ai microfoni di RTL 102.5, Francesca Cipriani ha rivelato in un'intervista con Francesco Fredella che sta trascorrendo le vacanze estive in Puglia, ma che presto tornerà a Milano per questioni di lavoro.

E proprio a Milano Francesca Cipriani ha conosciuto qualche settimana fa Can Yaman, ospiti entrambi nella trasmissione Live - Non è la d'Urso, condotta da Barbara d'Urso. Qualche sguardo, qualche parola scambiata e subito è scatta la scintilla. La showgirl abruzzese ha confessato di essere molto attratta dall'uomo, con cui avrebbe preso accordi per vedersi anche fuori dallo studio del programma:



L’amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile.

Insomma, il lockdown è stato fatale per l'inizio di un rapporto che sarebbe potuto anche diventare molto intenso e passionale. Come procedono ora, però, le cose, ad alcune settimane dalla fine del blocco delle frontiere? Di male, in peggio. Can Yaman non risponderebbe ai messaggi della showgirl, che si dispera costantemente per questo rifiuto:



Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla.

Una storia che realmente ci avrebbe potuto grandi emozioni o una favola da daydreamer?