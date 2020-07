Temptation Island, Sofia e Alessandro hanno lasciato insieme il programma (Video)

Di Fabio Morasca venerdì 10 luglio 2020

Il falò di confronto anticipato tra Sofia e Alessandro.

Sofia e Alessandro, una delle coppie della settima edizione di Temptation Island, hanno lasciato insieme il programma, al termine del falò di confronto anticipato.

Al termine della prima puntata, infatti, Alessandro aveva chiesto il falò di confronto con la fidanzata dopo averla vista molto vicina al single tentatore Alex e dopo aver ascoltato alcune sue dichiarazioni ("No, non l'ho mai tradito").

In questa seconda puntata, Sofia, nel Pinnettu, ha visto nuovi filmati di Alessandro nei quali quest'ultimo ha dichiarato di sentire la sua mancanza. Alessandro, però, ha anche parlato della sua presunta relazione parallela, sempre smentita da Sofia.

Filippo Bisciglia, quindi, ha informato Sofia circa la richiesta di Alessandro del falò di confronto.

Anche Alessandro, poco prima del falò, ha visto un ultimo filmato nel Pinnettu con il quale ha constatato la crescente sintonia tra Sofia e il single Alex.

Alessandro si è presentato in modo molto deciso al cospetto di Filippo Bisciglia:

Questa persona non mi merita, ha detto che io non sono capace a stare da solo. Io sto con lei perché la amo. Sono arrivato ad una conclusione. Io non mi sono neanche avvicinato alle ragazze. Lei, in 48 ore, ha fatto quello che mi aveva detto di non fare. Mi ha ucciso dentro.

Sofia si è presentata al falò di confronto anticipato.

Alessandro ha subito esternato la propria delusione ("Ti ho lasciato sulla spiaggia dove piangevi...") mentre Sofia ha rimarcato la decisione inutile di Alessandro di chiedere il falò ("Hai fatto prevalere un momento di gelosia e uscirai da qui con gli stessi dubbi").

Sofia e Alessandro, quindi, hanno rivisto e commentato insieme i loro filmati. Sofia ha sminuito tutti i gesti e i momenti vissuti con il single Alex:

Vogliamo parlare di quello che non hai detto? Hai parlato della tua ex moglie e non di me... Io non ho bisogno di uscire con qualcuno...

Alessandro ha replicato così:

Ho detto solo la verità... Ma quando siamo stati sereni, io e te?

Dopo i filmati, però, Sofia e Alessandro si sono sciolti, con Sofia che gli ha ribadito i propri sentimenti ma anche il bisogno di sentire la sua fiducia:

Con Alex, mi sono solo sfogata a causa sua. Io ho pensato anche che Alessandro si sarebbe presto baciato con un'altra... Hai dimostrato di essere insicuro. Hai avuto così paura che mi hai chiamato dopo 5 giorni. Non potevo non venire qui, non sarebbe stato corretto nei confronti dei miei sentimenti. Mi è mancata ogni singola cosa di te. Ho capito che ti amo in ogni cosa che ho fatto. Ti devi fidare di me.

Alessandro le ha promesso di fidarsi di più:

La prima notte che sono stato qui, ti ho anche sognato. Sono stato malissimo. Non ce la facevo più a stare qui dentro. Cercherò di avere fiducia in te, anzi lo farò.

Sofia e Alessandro, come già anticipato, hanno lasciato insieme il resort di Temptation Island.

Cliccando sulla foto, c'è il video a disposizione.