Francesco Cottarelli: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso giovedì 9 luglio 2020

Curiosità, vita privata, gossip di Francesco Cottarelli

Francesco Cottarelli è uno dei tentatori di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per quest'edizione coinvolge coppie famose e coppie costituite da gente comune.

Il ragazzo è forse l'unico tra i tentatori ad avere una sua pagina su Wikipedia, probabilmente in quanto è uno sportivo, anche se non ancora popolare. Nato a Legnago il 16 ottobre 1996, Francesco è un pallavolista con il ruolo di palleggiatore nel Padova.

La sua carriera comincia nelle giovanili del BluVolley Verona giocando inizialmente come schiacciatore per poi cambiere ruolo in quello di palleggiatore. Nella stagione 2013-14 si trasferisce al Volley Isola di Isola della Scala, in Serie B2, dove rimane per due stagioni.

Debutta in Serie A1 nella stagione 2015-16 grazie all'ingaggio da parte della Pallavolo Piacenza, dove resta per tre annate, per essere successivamente ingaggiato dal Padova nella stagione 2018-19, sempre in massima divisione.

All’ultimo anno di Economia Aziendale, ama la radio e tra i suoi progetti vede anche un futuro come speaker. Gli piace suonare la chitarra e leggere: durante il lockdown sul suo profilo Instagram proponeva libri da leggere

In una donna ha spiegato che innanzitutto gli deve colpire l’aspetto fisico, per poi passare all’attrazione mentale. A parti invertite, a suo parere un uomo per attrarre una donna deve farla sorridere.

Foto: account Instagram Francesco Cottarelli