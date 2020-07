Paola Leonetti: chi è la nuova fiamma di Raimondo Todaro (foto)

Di Claudia Cabrini mercoledì 8 luglio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Paola Leonetti, la nuova fiamma di Raimondo Todaro

Sarebbero stati paparazzati proprio dal settimanale Chi mentre si scambiavano un tenero bacio, e anche per questo la notizia sarebbe ufficiale. Raimondo Todaro, il maestro di ballo nonché ex marito della ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi Francesca Tocca, ora avrebbe una nuova fiamma, che nulla avrebbe a che vedere con il mondo della danza e che ci risulta si chiami Paola.

Originaria della Puglia, Paola farebbe la fotomodella e la hostess. Come apprendiamo dai suoi canali social, lo scorso febbraio ha anche avviato una pagina Instagram nella quale aveva promesso di condividere le sue conoscenze in ambito di benessere, definendosi Beauty Therapist. Tuttavia, ad oggi quella stessa pagina continua a non essere attiva, perciò non ci è dato sapere se Paola stia effettivamente lavorando anche in quell'ambito o meno.

Quel che è certo è che Paola continua a posare per diversi brand, e che sui suoi canali social si mostri senza filtri, ma con sempre uno splendido sorriso sulle labbra.

Nelle foto del settimanale Chi in edicola, vediamo Raimondo e Paola scambiarsi un bacio mentre siedono sullo stesso lettino, in spiaggia. Non è ancora chiaro se il loro sia un rapporto ormai consolidato o se i due giovani si stiano frequentando da poco, ma a loro auguriamo tanta felicità.