Francesca Antonelli: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso martedì 7 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Francesca Antonelli

Francesca Antonelli è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per questa edizione coinvolge partecipanti famosi e coppie di gente comune.

Nata a Roma nel 2000, su di lei non si sa molto, soprattutto in quanto la ragazza si è affacciata da non molto tempo al mondo dello spettacolo. Alta 179 cm, è una grande tifosa dell'Inter, ha vissuto negli Stati Uniti dove ha fatto parte della squadra di pallavolo della High School che ha frequentato ed è molto appassionata di sport.

Il suo amore per i viaggi è testimoniato dai suoi tatuaggi: in particolare, ne ha uno dietro al collo che rappresenta i quattro punti cardinali, il planisfero e un piccolo aereo. I suoi genitori sono ambedue assistenti di volo.

Attualmente Francesca svolge la professione di modella e di ragazza immagine. Sul suo profilo Instagram posta molte foto delle sue collaborazioni.

Foto: account Instagram Francesca Antonelli