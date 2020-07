Carlo Siano: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso lunedì 6 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Carlo Siano

Carlo Siano è uno dei tentatori di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per quest'edizione vede coinvolte coppie famose e coppie di gente comune.

Nato a Solofra, in provincia di Avellino, il 5 novembre del 1996, il ragazzo è un campione italiano di kickboxing. Della sua famiglia sappiamo che i suoi genitori si chiamano Stefano Siano ed Elena Cuozzo, oltre ad avere tre sorelle di nome Mariamichela, Regina e Vincenza, che ogni tanto appaiono con lui nelle foto che posta sul suo profilo Instagram.

A soli 23 anni ha ottenuto diversi riconoscimenti per quanto riguarda il kickboxing, ma il ragazzo pratica molti altri sport, sognando di entrare a far parte delle Fiamme Azzurre o Oro. In realtà Carlo non è solo un atleta, ma anche un modello, avendo partecipato a un videoclip di Cristiano Malgioglio che gli è valso qualche partecipazione a Pomeriggio Cinque e in All Together Now.

Nel 2019 ha vinto Bellissimo d'Italia. A livello sentimentale, sembra sia abituato a vivere relazioni con donne più grandi di lui: in passato è andato a convivere con una donna già madre e più grande di lui di dieci anni.

All'interno di Temptation Island 2020, Carlo ha ideato con Anna, la fidanzata di Andrea, un piano per far ingelosire il suo compagno. Non è dato sapere però se questo escamotage sia l'anticamera di altro.

Foto: account Instagram Carlo Siano