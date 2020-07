Beatrice De Masi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020

Di Marcello Filograsso lunedì 6 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Beatrice De Masi

Beatrice De Masi è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per questa edizione ha coinvolto coppie di famosi e coppie di gente comune.

Nata a Velletri, in provincia di Roma, il 4 marzo del 1993, nella vita è assistente in un centro medico, oltre ad essere la titolare di un shop online nel quale vende creazioni fatte a mano. Alta 1,74 m e con due tatuaggi (il numero 29 sul polso sinistro e "amor vincit omnia" su una gamba), di lei si sa poco a livello familiare, ma si è a conoscenza del fatto che abbia studiato al Turistico aziendale per poi aiutare i suoi che gestiscono un agenzia immobiliare. Scorrendo il suo profilo Instagram si evince che abbia fatto ricorso al botox per eliminare le rughe.

In realtà Beatrice De Masi non è decisamente nuova al mondo dello showbiz: nel 2012, a soli 19 anni, aveva partecipato a Veline, il talent show estivo ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio per cercare le ragazze da piazzare sul bancone di Striscia la notizia tra uno stacchetto e l'altro. In quell'occasione si esibì in un hula hop.

La tentatrice si è già fatta notare nel corso della prima puntata per aver iniziato un approccio con Alessandro, il fidanzato di Sofia: in particolare, la ragazza si è attirata gli strali della sua fidanzata per avergli spalmato la crema. Sempre a Sofia ha confidato di andare d'accordo con l'ex moglie, con la quale è stato sposato per ben vent'anni.

Foto: account Instagram Beatrice Masi