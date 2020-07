Temptation Island 2020, Antonella e Pietro: "A fine reality ci sposiamo!"

Di Claudia Cabrini venerdì 3 luglio 2020

La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha raccontato di voler vivere serenamente l'esperienza a Temptation Island e, una volta che il gioco sarà finito, convolare a nozze

Una lunga intervista quella rilasciata dalle rispettive coppie di Temptation Island, debuttato nuovamente ieri sera, su Canale 5, al Magazine di Uomini e Donne, tra le quali anche quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, fidanzati da più di un anno e che una volta terminata l'esperienza in Sardegna vorrebbero convolare a nozze.

E se è lo stesso Pietro a rassicurare Antonella sugli atteggiamenti che terrà nel corso del reality show, è invece Antonella che spiega di non preoccuparsi più di tanto di come andranno le cose tra loro, anche perché lei non sarebbe affatto gelosa:



"Non penso di essere una donna gelosa. A meno che non lo vedrò baciare appassionatamente una single, o tradirmi, l'idea di guardarlo giocare e ridere con un'altra non credo mi turberà".

inoltre si definisce un avventuriero, e tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne spiega:



"Avere certezze un po' mi annoia, quindi mettere alla prova questo nostro sentimento e vivere delle forti emozioni, comprese delle paure o il rischio di poter perdere la persona che amo, è una cosa che mi intimorisce ma che al contempo mi piace.

Quel che è certo è che i due, se supereranno la prova, una volta abbandonato il gioco in Sardegna convoleranno a nozze.