Carlo Verdone: età, figli, Gianna Scarpelli, compagna

Di Marcello Filograsso venerdì 3 luglio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Carlo Verdone

Nato a Roma il 17 novembre del 1950, Carlo Verdone è uno dei più popolari attori e registi italiani. Conosciamo meglio la sua vita sentimentale.

Verdone ha sposato nell'ormai lontano 1980 Gianna Scarpelli, dalla quale ha avuto due figli, Giulia e Paolo. La loro unione tuttavia è terminata dopo sedici anni, anche se il regista e la sua ex moglie hanno mantenuto un rapporto civile nel tempo.

Lo stesso Verdone ha dichiarato che la sua ex moglie è stata vicino alla madre nei giorni cruciali della sua malattia, dopo la quale purtroppo è deceduta. La donna inoltre ha aiutato l'ex marito anche quando era scomparso il suo segretario, prendendone provvisoriamente il posto. Nonostante le schermaglie iniziali, i due sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per la gestione dei figli.

Attualmente Carlo Verdone è single, anche se a dire il vero non ha mai fatto troppo parlare le cronache rose. Ecco cosa ha dichiarato:



“Ci ho provato, non ci provo più. È troppo difficile. Dovrei trovare una persona come me: più o meno la mia età, un matrimonio alle spalle, figli”.

Foto: account Instagram Carlo Verdone