Anna: chi è la fidanzata di Andrea di Temptation Island 2020

Di Fabio Morasca giovedì 2 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Anna.

Anna è una delle protagoniste della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, in prima serata, a partire dal 2 luglio.

Anna ha 37 anni, proviene da Roma, lavora come parrucchiera insieme a sua sorella e ha due figlie, una di 11 anni e l'altra di 9.

Anna e Andrea sono fidanzati da circa due anni. Tra Anna e Andrea, c'è una differenza d'età di dieci anni: Andrea, infatti, ne ha 27.

Nel video di presentazione, andato in onda durante le ultime settimane, Anna ha risposto così alle dichiarazioni del suo fidanzato Andrea che ha affermato di non sentirsi pronto per un matrimonio e per un figlio:

Se pensi questo, non ti dovresti prendere una donna più grande. A me questa cosa mi spaventa e mi frena, mi fa fare un passo indietro e dire "Sai che c'è, ma io sto solo perdendo tempo...".

Anna desidera fortemente un altro figlio e un matrimonio con Andrea ed è proprio questo il motivo per il quale ha deciso di sottoporre la sua storia d'amore alla prova di Temptation Island.

Anna e Andrea, prima di rendere ufficiale la loro storia d'amore, si sono frequentati per circa un anno. Anna decise di interrompere la conoscenza dopo essersi resa conto di avere una diversa prospettiva di vita da Andrea proprio a causa della loro differenza d'età. Andrea, però, si fece avanti, le dimostrò i propri sentimenti e la loro storia, come già scritto, è ufficiale da circa due anni.