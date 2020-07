Pietro Delle Piane: chi è il fidanzato di Antonella Elia di Temptation Island 2020

Di Claudia Cabrini giovedì 2 luglio 2020

Tutto quello che dovreste sapere su Pietro Delle Piane

Si chiama Pietro Delle Piane e ha 56 anni il fidanzato di Antonella Elia, suo compagno da poco più di anno e che al suo fianco parteciperà a partire da questa sera, su Canale 5, all'ultima edizione di Temptation Island.

Fidanzato di Antonella Elia che soltanto nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP abbiamo avuto l'opportunità di conoscere più da vicino e in particolar modo in tv, Pietro si definisce attore, anche se della sua vita a tutti gli effetti sappiamo poco. Delle Piane infatti, proprio nel corso della partecipazione di Antonella Elia al reality show più spiato d'Italia, è stato più volte criticato per aver - sembra - mentito su diversi aspetti della sua quotidianità.

Sempre durante la partecipazione della compagna al Grande Fratello, Pietro Delle Piane è stato inoltre paparazzato con un'altra donna, cosa che ha destabilizzato e leggermente compromesso il suo rapporto con Antonella.

Quando Antonella Elia ha però abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di dare una seconda chance al compagno. Ad oggi, infatti, sembra che tra Pietro e Antonella sia tornato il sereno. Certo è che la loro partecipazione al reality Temptation Island, a partire da questa sera su Canale 5, qualche effetto sulla loro relazione l'avrà di certo.

I due, che convivono insieme a Roma da quando hanno iniziato a frequentarsi, sembra infatti che sin dal loro arrivo in villaggio abbiano avuto qualche problema di coppia, entrando immediatamente in una crisi profonda. Come staranno davvero le cose? Da stasera ne scopriremo di più.