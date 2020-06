Temptation Island 2020 anticipazioni prima puntata: Antonella Elia su tutte le furie (VIDEO)

Di Sebastiano Cascone martedì 30 giugno 2020

Le prime anticipazioni della prima puntata di Temptation Island 2020

Qualche giorno prima della messa in onda della nuova puntata, l'account ufficiale Instagram di 'Temptation Island' pubblica qualche piccolo video con le anticipazioni spoiler delle varie dinamiche di coppia all'interno dei due villaggi. Protagonista indiscussa della clip, postata qualche ora fa, sui social, è Antonella Elia, letteralmente su tutte le furie dopo aver visto un filmato del fidanzato Pietro Delle Piane nel pinnettu. Si sarà preso qualche licenza di troppo con una tentatrice?

La showgirl, piuttosto infastidita dalle immagini, ha immediatamente commentato il tutto con un liberatorio "Che bastardo!". Cosa sarà successo?! Lo scopriremo giovedì sera 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5.

Anche Filippo Bisciglia, intervistato, questa settimana, da 'Tv Sorrisi e Canzoni', ha confessato che vedremo la Elia in una veste inedita: "Ho avuto occasione di fare una cena con Antonella Elia che fa fatto come me ‘Tale e quale show’: lei usciva dal programma e io tornavo per fare il torneo. MI è sempre stata simpatica. E’ una persona vera".