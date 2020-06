Enzo Salvi, il pappagallo preso a sassate da uno sconosciuto: ecco cos'è successo

"Ha tirato sassi al mio pappagallo". Brutta esperienza per Enzo Salvi e il suo inseparabile pappagallo, Fly. L'attore aveva liberato il suo volatile nelle campagne di Ostia Antica, quando è stato preso a sassate da un passante, probabilmente un 25enne africano con problemi psichici già protagonista di vandalismi (lo riporta il Corriere della Sera). A causa dei colpi ripetuti, il povero Fly ha perso la coscienza. Il referto medico parla di una frattura cranica con edema delle strutture soprastanti e di una evidente lesione lacero-contusa sul frontale destro. Saranno fondamentali le prossime ore per capire il futuro del pappagallo.

Salvi, che è addestratore e presidente dell’Associazione Passione Pappagalli Freeflight, ha raccontato di essere stato preso di mira anche lui dallo sconosciuto:

"Pensavo avesse ucciso Fly. Mentre stavo inginocchiato con Fly fra le mani credendo che fosse ormai morto, quello è arrivato alle mie spalle e ha cominciato a prendermi a calci. Io ero troppo sconvolto per farci caso, altrimenti sarebbe andata in un altro modo. Mi chiedo: perché? Che gli aveva fatto di male quella bestiola così bella e innocente? In quel personaggio ho visto tanta cattiveria gratuita, crudeltà senza senso. Ho paura che possa fare qualcosa del genere con bambini o anziani, per questo spero che lo prendano subito. Deve essere punito".