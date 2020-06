Grande Fratello, Alessia Prete: ecco chi è il suo nuovo (presunto) fidanzato

Di Massimo Galanto lunedì 29 giugno 2020

Davide Campanella sarebbe la nuova fiamma dall'ex concorrente del Grande Fratello

Nuovo amore per Alessia Prete? È la domanda che alcuni utenti si stanno ponendo in queste ore sul web, dopo aver notato alcune Instagram Stories che vedono protagonista la concorrente del Grande Fratello 15 (l'edizione fu vinta da Alberto Mezzetti) alle 'prese' con un bel ragazzo moro.

Secondo le segnalazioni raccolte, il fortunato risponderebbe a Davide Campanella, ossia un imprenditore genovese che sarebbe già padre di una bambina.

La Prete per il momento non ha confermato né smentito l'ipotesi. In passato ha avuto una relazione con Matteo Gentili, conosciuto proprio all'interno della Casa di Cinecittà. La loro storia risulta essere ufficialmente terminata, dopo una serie di tira e molla raccontati anche in televisione da Barbara d'Urso. Tra i nomi associati nel tempo alla bella gieffina c'è stato anche quello di Giordano Mazzocchi di Uomini e donne.