Chiara Ferragni aspetta il secondo figlio? Spunta il sospetto

Di Giulio Pasqui lunedì 29 giugno 2020

La regina dei social aspetta un figlio? Un nuovo indizio.

Ormai da tempo, ciclicamente, la presunta gravidanza di Chiara Ferragni torna a fare notizia. All'inizio di dicembre alcuni siti minori hanno cominciato a titolare "Chiara Ferragni incinta". A fine gennaio, rieccoci: il sito LettoQuotidiano pubblica un articolo con il titolo "Incinta mostra il pancino, Chiara Ferragni". Altro giro, altra corsa: il 13 marzo MeteoWeek titola senza dubbi, "Chiara Ferragni incinta per la seconda volta". Anche ad aprile la notizia ha fatto il giro del web. Funweek ha messo il dubbio con un articolo intitolato "Chiara Ferragni incinta? La foto in slip svela quel ‘pancino’: fan impazziti sui social". A fine maggio, anche noi di GossipBlog abbiamo alimentato la notizia: "Chiara Ferragni è incinta del secondo bambino?". All'epoca, però, la notizia era stata smentita da Fedez stesso: "Non è incinta e non credo me lo direbbe così".

Ora, due anni e mezzo dopo l'arrivo di Leone, riecco i rumors: la regina dei social aspetta un altro figlio? L'indizio arriva da una storia di Fedez, suo marito. Stavolta niente pancini sospetti, né oggetti ambigui, ma una frase equivoca della mamma di Chiara. In sottofondo infatti c'è Marina Di Guardo che, rivolgendosi al rapper, gli dice: "Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te". Si sarà trattato di uno spoiler involontario?