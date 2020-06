Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane complici ed innamorati per Sossio ed Ursula

Di Sebastiano Cascone sabato 27 giugno 2020

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tifano per la coppia Antonella Elia - Pietro Delle Piane a Temptation Island 2020

Sossio Aruta, nell'ultimo numero di 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha commentato per la prima volta, la partecipazione di Antonella Elia (assieme al fidanzato Pietro Delle Piane) alla nuova edizione di 'Temtpation Island', in partenza, il prossimo 2 luglio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia. L'ex calciatore che, qualche anno fa, ha preso parte al docureality assieme ad Ursula Bennardo, ha conosciuto la Elia nella casa del 'Grande Fratello Vip' instaurando una bella amicizia:

"Antonella non credo cadrà in tentazione: non è una donna che si lascia andare facilmente. Le piace instaurare rapporti di amicizia con gli uomini ma non con malizia".

L'ex protagonista del trono over di Maria De Filippi è convinto che l'atteggiamento del compagno di Antonella possa essere equivocato dando origine a liti ed incomprensioni:

"L'impressione è che il suo essere giocherellone possa fargli fare qualche scivolone. Potrebbe prestarsi in modo ingenuo a delle situazioni che potrebbero far arrabbiare la sua compagna".

Ursula, nel corso dell'intervista, è intervenuta per ribadire la solidità della coppia che, a suo dire, non sarà scalfita da alcuna tentazione:

"Mi piacciono come coppia li vedo affiatati e complici. Secondo me non avranno grossi problemi. Antonella però non l’ho mai vista esagerare nel dare confidenza agli altri ragazzi. Mi aspetto che lei possa non andare d’accordo con le altre partecipanti"