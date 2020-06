Giovanni Longobardi: "Veronica Ursida? Qualcosa è cambiato, abbiamo fatto dei passi in avanti"

Di Sebastiano Cascone sabato 27 giugno 2020

La verità sulla frequentazione tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida di Uomini e Donne

A poche settimane dall'uscita da 'Uomini e Donne', Giovanni Longobardi ha affidato, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, un bilancio finale della sua esperienza come cavaliere del trono over. In trasmissione, il calciatore ha legato particolarmente con Veronica Ursida, con cui, però, non è uscito per mancanza di fiducia:

"Da Uomini e Donne sono uscito da solo, ma non per questo reputo la mia esperienza negativa, tutt'altro. Il percorso che ho intrapreso mi ha lasciato molte sensazioni positive: sono riuscito ad aprirmi tantissimo, ho raccontato e mostrato sfaccettature di me che non avrei mai pensato di poter palesare davanti a milioni di persone. In quello studio mi sono sentito a casa, a mio agio. Lì c'è un'atmosfera molto intima, anche grazie alla conduttrice, a parlare di me è stata una cosa che reputo importante per la mia persona".

Il giocatore, durante l'intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', però, ha fatto sapere che la frequentazione con la dama è proseguita fuori dal programma:

"Veronica e io ci siamo visti più volte dopo che abbiamo lasciato lo studio. Di recente lei è venuta da me perché dovevamo chiarire delle cose. Io in realtà non volevo vederla, ma lei ha deciso di prendere la macchina per venirmi a trovare e mi ha fatto una sorpresa. Devo dire che durante i giorni trascorsi insieme siamo stati abbastanza bene, anche se all'inizio abbiamo discusso. Io però ho un carattere molto particolare: ho grosse difficoltà ad aprire il mio cuore e quando lo faccio, se vedo che dall'altra parte questa cosa non viene sfruttata in un certo modo, mi richiudo. Io le ho dato e le sto dando un'opportunità affinché possa mostrarsi per quella che è. Ci sono state tante situazioni che hanno rallentato la nostra conoscenza. La scorsa settimana però qualcosa è cambiato, abbiamo fatto dei passi avanti".