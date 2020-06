Francesco Sarcina e la separazione da Clizia Incorvaia: "Vivevo una vita dove tutto era basato sui like"

La separazione tra Francesco Sarcina, cantautore e chitarrista, frontman de Le Vibrazioni, e Clizia Incorvaia, la fashion blogger che ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, come ricordiamo, è stata tutt'altro che tranquilla visto che si è consumata soprattutto sui media, tra interviste, accuse reciproche e dichiarazioni di terze persone (presunte amanti di Sarcina e ragazze con le quali il cantante avrebbe tentato un approccio).

Pochi mesi fa, il musicista, riferendosi a quanto accaduto, parlò di "attacchi puerili e diffamatori".

Intervistato a I Lunatici, programma radiofonico di Rai Radio 2, Francesco Sarcina ha aggiunto un dettaglio in più riguardante i motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio.

Tutti ricordiamo molto bene che il tam-tam mediatico riguardante la separazione tra Sarcina e la Incorvaia ebbe inizio con un'intervista con la quale il cantante dichiarò che la moglie lo aveva tradito con Riccardo Scamarcio, tradimento sempre smentito dalla fashion blogger.

Ricordando la vita di coppia al fianco di Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina ha parlato di una vita basata sui social che sarebbero stati uno dei motivi della fine della loro storia d'amore:

Questa è un'epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli. Quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza: io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove tutto era basato sui like, ad un certo punto mi sono rotto le palle! Le foto sono tutte in posa, uguali, un mondo fittizio. Quando vendi dischi, quelli sono like veri...