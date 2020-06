Sossio Aruta critica duramente Serena Enardu: "Si vede da lontano che è falsa"

Di Ivan Buratti giovedì 25 giugno 2020

L'ex cavaliere di Uomini e donne critica l'ex tronista e la storia con Pago: "Non avrei scommesso nulla su di loro"

La Porta Rossa del Grande Fratello Vip 4 si è chiusa definitivamente alcuni mesi fa, ma le beghe e i capricci fra i vecchi coinquilini continuano, e come se continuano. Tra coloro che si sono contraddistinti per le polemiche, di sicuro, Sossio Aruta e Serena Enardu.

Intervistato dal settimanale Mio, il calciatore di Campioni e il cavaliere di Uomini e donne - dove ha conosciuto la compagna Ursula, madre di sua figlia Bianca - l'ex gieffino ha voluto commentare il carattere di una sua vecchia collega di gioco, da poco single a causa della fine della storia con Pago:



In tempi non sospetti ho sempre criticato Serena Enardu, dicendo che non prova nulla per Pago. Non avrei scommesso nulla su di loro, si vede lontano un miglio che è falsa.

, che non lasciano spazio all'immaginazione. Sebbene entrambi figli "artistici" di Maria De Filippi e di Uomini e Donne, zero solidarietà. D'altronde, Sossio Aruta non è uno che si fa remore ad essere più che sincero, caratteristica che lo ha reso molto popolare tra il pubblico della rete.

Anche Serena Enardu, però, non è una che le manda a dire: risponderà a Sossio Aruta? Dobbiamo attenderci un faccia a faccia tramite Instagram? Vedremo...