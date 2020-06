Antonio Zequila: "La reunion degli ex concorrenti del GF Vip? Mi hanno fatto girare le scatole, non chiamandomi"

Antonio Zequila, contattato dal settimanale Chi, ha rilasciato una serie di dichiarazioni al vetriolo riguardanti la recente rimpatriata tra alcuni ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, alla quale ha preso parte, venendo eliminato durante la penultima puntata.

L'attore 56enne non ha preso del tutto bene il mancato invito alla reunion soprattutto perché ci teneva molto ad incontrare nuovamente Fabio Testi. Secondo Zequila, il mancato invito è dipeso dal fatto che, alla rimpatriata, fossero presenti anche Adriana Volpe con il marito.

Come ricordiamo, nella casa di Cinecittà, Zequila ha dichiarato, più volte, di aver avuto un flirt con la Volpe, sempre smentito da quest'ultima.

Antonio Zequila è un po' risentito anche con Fernanda Lessa. Ecco il motivo:

Sono sincero, il giorno della reunion ero impegnato per lavoro ma la verità è che mi hanno fatto girare le scatole non chiamandomi perché era a casa di Fabio Testi e ci avrei tenuto a rivederlo. Lui, poi, ha detto che gli inviti, li ha fatti Fernanda Lessa e allora questo testimonia che Fernanda è ambivalente perché nella Casa, l'ho pure difesa ma, forse, non lo meritava. Ho visto che c'era la Volpe con il marito e magari non volevano creare l'incidente diplomatico con me ma vedo che con Fabio Testi, che ha avuto una storia con Adriana, l'imbarazzo lo hanno superato, quindi il problema è solo quando vedono Zequila.