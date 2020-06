Federico Fashion Style cantante in Troppo top (testo e video)

Di Sebastiano Cascone martedì 23 giugno 2020

Il video e la canzone di Troppo top, il primo singolo di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, volto di Real Time con 'Il Salone delle meraviglie', debutta nel mondo discografico con il suo primo singolo, 'Troppo top', in duetto con Roberta Serafini. Ecco il testo della canzone.

Pronto...

Ciao amò

Ciao tesò

stamattina mi sono svegliata con una voglia...

e che voglia c'hai?!

Ma che ne so, uno shatush, un colore...

un taglietto,

guarda pure una piega

basta che mi ripijo

Va beh, vieni che te stò ad aspettà

Federico despacito muy bonito

te quiero mas

amò

fiesta, fiesta, fiesta

ma tu resta con la testa insieme a noi

tesò

Oh a Fè sto arrivà

Amore rilassate che ce d'aspettà.

Ci pensa Federico a cominciar la festa

e quando esco non sarò la stessa

trenta sforbiciate di bellezza

e poi

siamo tue clienti adorate

amò c'hai proprio viziate

ce metti le mani tra i capelli

e noi donne diventiamo gioielli

fly to the sky

fly to the sky

Federico despacito muy bonito

te quiero mas

fiesta, fiesta, fiesta

amò

ma tu resta con la testa insieme a noi

tesò

Pazzesco

Federico despacito muy bonito

te quiero mas

amò

fiesta, fiesta, fiesta

ma tu resta con la testa insieme a noi

tesò

Milano, Anzio, Roma

ovunque t'aspettamo in poltrona

Milano, Anzio, Roma

ovunque t'aspettamo in poltrona

Federico despacito muy bonito

te quiero mas

amò

fiesta, fiesta, fiesta

ma tu resta con la testa insieme a noi

tesò

Federico despacito muy bonito

te quiero mas

amò

fiesta, fiesta, fiesta

ma tu resta con la testa insieme a noi

tesò

No, va beh troppo top.