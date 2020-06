Uomini e donne, "Gemma ha dubbi su Sirius"

Di Massimo Galanto lunedì 22 giugno 2020

L'indiscrezione, via Instagram, sulla coppia più discussa di Uomini e donne

La storia tra Gemma e Sirius si avvicina al capolinea? È il dubbio lanciato da Amedeo Venza, ex corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e donne. Ecco il messaggio lanciato attraverso Instagram:

Persone molto vicine dicono che Gemmona non è affatto convinta sul nipotino (che strano), lo vede troppo avanti nelle cose e soprattutto non riesce a capire bene se potrebbe proseguire a lungo questa conoscenza. Io direi che sarebbe anche ora di mettere fine a questa barzelletta.

La frequentazione tra la dama torinese il giovane marinaio della marina mercantile è davvero ad un punto di svolta o si tratta dell'ennesima trovata di Venza, il quale non ha mai nascosto perplessità sul comportamento in tv di Gemma?

La risposta la avremo soltanto nelle prossime settimane, anche se appare scontato che la nuova edizione della fortunata trasmissione di Maria De Filippi non potrà non partire proprio dalla discussa coppia formata da Gemma e Sirius, all'anagrafe Nicola Vivarelli.

Intanto, i due diretti interessati non rilasciano dichiarazioni ufficiali e chissà che non possano prendere parte - in una qualche veste - a Temptation Island, le cui registrazioni sono in corso da tre giorni in Sardegna e che andrà in onda su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio.