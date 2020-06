Ex corteggiatore di Gemma Galgani si iscrive ad un sito di accompagnatori

Di Marco Salaris lunedì 22 giugno 2020

Una vecchia conoscenza della dama torna a farsi notare ma...in un sito di accompagnatori per donne.

Vi ricordate di lui? E' Juan Luis Ciano, sicuramente per gli amanti di Uomini e Donne over il suo volto non è nuovo, anche perché parliamo di una delle numerose vecchie conoscenze di Gemma Galgani. Era lo scorso novembre 2019 quando l'uomo fece breccia nel cuore della dama, da lì ne seguirono una serie di esterne ed una frequentazione che sembrava presagire ad una 'volta buona' per Gemma.

Le cose poi non andarono come sperato e con l'anno nuovo Gemma decise di tagliare bruscamente i rapporti con l'uomo perché, a suo dire, il suo non era interesse vero, ma bensì un modo per cercare la notorietà in tv senza dar conto dei sentimenti che lei ha provato per lui.

Di Juan Luis dallo scorso gennaio si sono perse le tracce fino alle ultime ore. Dal sito Isaechia.it giunge una succosa segnalazione secondo cui l'ex corteggiatore di Gemma si sarebbe iscritto ad un sito di accompagnatori per donne dove Juan Luis ha pure dato un'audace descrizione di sé qualificandosi come un uomo "maturo, discreto, solare, di classe, elegante, raffinato, eloquente, dolce, sincero e passionale" sperando di incontrare la sua donna ideale, quella che "chiede la mia partecipazione, dando il meglio di me stesso in qualsiasi circostanza".

E se qualcuno volesse sapere le sue preferenze? Ebbene, Juan Luis si propone per: Accompagnatore, autista privato, regalo di compleanno, presenza per addio al nubilato e feste private, interpretazione di ruoli tra cui il finto amante/fidanzato/marito/collega/social media, personal shopper e cene.

Insomma, un bel da farsi! Chissà cosa ne penserebbe Gemma...