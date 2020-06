Al Bano, Franco Carrisi: "Loredana Lecciso è una donna perbene che tiene davvero molto a mio fratello"

Di Fabio Morasca venerdì 19 giugno 2020

Le dichiarazioni del fratello di Al Bano su Romina Power: "L’arrivo di Romina fu una grande emozione, abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo".

Non tutti sanno che Al Bano ha un fratello che, alle spalle, ha una carriera discografica costellata da parecchie soddisfazioni. Stiamo parlando di Franco Carrisi che, con il nome d'arte di Kocis, ha lavorato nella discografia dal 1967 al 1973.

Intervistato dal settimanale Oggi, Franco Carrisi, che, oggi, è un imprenditore nel settore agricolo e immobiliare, fondatore del parco naturalistico Carrisiland, oltre a parlare di suo fratello e delle donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso, ha anche ricordato il suo più grande successo discografico, Taca taca banda, inciso con il fratello Al Bano, con Romina Power e con la sorella di quest'ultima, Taryn, creando una sorta di risposta italiana agli ABBA:

La canzone si chiamava Taca taca banda, fu un grande successo: eravamo gli ABBA italiani. Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima. Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi.

Come già anticipato, Franco Carrisi, in questa intervista realizzata da Giovanni Ciacci, ha parlato sia di Romina Power che di Loredana Lecciso, spendendo ottime parole per entrambe.

Con le seguenti dichiarazioni, Franco Carrisi ha anche parlato della dolorosa separazione tra il fratello maggiore e Romina Power:

L’arrivo di Romina fu una grande emozione, abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo, come del resto anche con Loredana. Riguardo la separazione, ho sempre pensato che, dopo una tragedia grande come la scomparsa di un figlio, il soggetto più debole emotivamente, in questo caso la madre, vacilla. E va capita. Anche se in quel periodo mi capitava di vedere mio fratello tornare da grandi tournée e trovare una casa improvvisamente vuota. Poi è arrivata Loredana, la casa si è riempita di nuovo e ho rivisto il sorriso sul viso di Al Bano. La reunion Al Bano-Romina? Ho rivisto i vecchi tempi. È stato un salto nel passato commovente, ho pianto.

Di seguito, invece, ci sono le dichiarazioni riguardanti la Lecciso:

A Loredana voglio tanto, tanto bene. È veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello, e questo mi riempie di gioia. E poi ci ha regalato Jasmine e Albano jr., ragazzi straordinari, come tutti i miei nipoti.

Franco Carrisi, infine, ha tessuto le lodi di suo fratello Al Bano. La recente scomparsa della loro amata mamma, Jolanda, ha fortificato il loro rapporto: