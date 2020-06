Stefano De Martino: nuova donna dopo Belen Rodriguez? Lui dice addio ai gossip

Di Ivan Buratti giovedì 18 giugno 2020

Lo showman avrebbe fatto breccia nel cuore di una donna, ma ora l'attenzione è tutta sul lavoro: "È meglio che le cose siano tenute tra mura di casa"

Stefano De Martino, nuova donna nella sua vita dopo Belen Rodriguez? Questo è quello che si domandano i tanti che seguono la cronaca rosa italiana, a cui il settimanale Diva e Donna ha cercato di fornire una risposta. Protagonista del gossip, lo showman Stefano De Martino - tornato in onda con Made in Sud - potrebbe aver incantanto con la sua simpatia e bellezza un'altra donna dello spettacolo. Stando al settimanale, l'uomo avrebbe trascorso con questa misteriosa donna solo una serata, quando era ancora lontano dalla mamma del figlio Santiago. Un incontro unico, che però sarebbe stato sufficiente a far sciogliere il cuore della ragazza. Nessuna informazione, tuttavia, sul fatto che i due si siano ripresi a frequentare in questo momento.

Mentre Belen pare stia cercando una nuova casa dove trasferirsi, fallito il tentativo di riprendere la convivenza, Stefano De Martino è stato intervistato su Instagram dal Corriere della Sera per parlare della sua carriera e fare chiarezza sulla propria situazione sentimentale. L'uomo, che sta vivendo un fortunato periodo dal punto di vista professionale, ha scelto di dare un taglio a qualsiasi genere di pettegolezzo, rinunciando a copertine e gossip e concentrandosi solo sul proprio lavoro, da cui tuttavia deriva tutta questa attenzione mediatica:



Ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla mcattiva informazione sul web dove si leggono cose atroci.

Lo showman ha poi continuato, dimostrando un cambio netto della propria linea di intervento:



Prima smentivo di volta in volta, poi ho capito che la soluzione è ignorare: l’unico modo di far cadere queste cose è ignorarle. Le ho passate tutte queste fasi: da una sovraesposizione a non voler più parlare, forse non per rigetto, ma per maturità. Non ne voglio parlare più. È meglio che le cose siano tenute tra mura della propria casa. Credo che sia più salutare per tutti cercare di parlare solo di lavoro e provare a fare abituare le persone a una sorta di discrezione che magari negli anni un po’ per immaturità, per entusiasmo, non avevi.

Insomma, possiamo dire addio a dichiarazioni e rivelazioni illuminanti sulle storie d'amore del ballerino nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I panni sporchi di De Martino si laveranno solo a casa di De Martino, senza dirette Instagram.