La reunion dei concorrenti del Grande Fratello VIP a casa di Fabio Testi tra invitati esclusi e incontri curiosi

Di Marco Salaris mercoledì 17 giugno 2020

Tutti i concorrenti (o quasi) si ritrovano nella tenuta dell'attore. Il marito di Adriana Volpe incontra Andrea Denver

Sono passati circa due mesi dalla fine del Grande Fratello VIP e i rapporti tra i gieffini all'esterno della casa più spiata d'Italia rimandano alla memoria le fazioni che si erano create all'interno del reality. Ne è la piena dimostrazione la reunion consumata nella tenuta Veronese di Fabio Testi. Ben 30 ettari di terreno dove parte del cast dell'ultima edizione si è ritrovata per trascorrere una serata insieme.

La foto pubblicata su Instagram da Adriana Volpe ha fatto il giro del web in men che non si dica, compaiono la stessa conduttrice, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli, Teresanna Pugliese e Fernanda Lessa (e alla cena c'era anche Sossio Aruta). Ci soffermiamo sull'ex top model, infatti sarebbe lei l'artefice degli inviti alla festa, ragion per cui Testi le ha lasciato carta bianca come affermato sul settimanale Chi, dove ha raccontato la festa:



Io non ho fatto niente, è colpa di Fernanda che era la mia vicina di letto. Così le ho detto: Fernanda organizza tu, decidi tu chi sta bene a te, chi vuoi tu, invita tu a casa mia…E Fernanda ha fatto i suoi inviti. Io ho soltanto messo a disposizione la casa e tutto il resto.

L'ex top model quindi avrebbe lasciato fuori dalla lista degli invitati la vincitrice Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e la sua fidanzata Clizia Incorvaia, Rita Rusic, Michele Cucuzza, Asia Valente, Elisa De Panicis, Licia Nunez, Aristide Malnati, Antonella Elia, Valeria Marini, Pago, Serena Enardu, Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti.

Fabio Testi racconta di un ritrovo commovente: "Mi ritrovavo con gli occhi più lucidi ogni volta che abbracciavo qualcuno" e tra gli accompagnatori degli ex concorrenti spuntano due curiose presenze: quella di Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa: "Mi ha fatto piacere conoscerlo. E' uno che sa stare allo scherzo" e, ancor più interessante quella di Roberto Parli, marito di Adriana Volpe che per la prima volta ha incontrato Andrea Denver da vicino, ricordiamo che il modello aveva espresso degli apprezzamenti per la conduttrice, mostrando anche un certo affetto che Parli non prese bene. L'attore rivela cosa sarebbe successo nella cena:



Abbiamo smontato il caso e ci sono stati abbracci. Adriana è una bellissima ragazza. Denver un bel ragazzo. Il marito di Adriana è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì.